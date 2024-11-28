LIfe.ru узнал, как россияне сдали «Цифровой Диктант» 2024

В пятом сезоне Всероссийской акции «Цифровой Диктант» приняли участие более 2 миллионов человек, что в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом. Уровень цифровой грамотности россиян в 2024 году составил 6,65 балла из 10 возможных, что свидетельствует о положительных тенденциях в области цифровых навыков населения. Life.ru узнал, как прошла главная акция страны, посвящённая информационным технологиям.

«Первоочередная задача «Цифрового Диктанта» – научить детей, взрослых и представителей старшего поколения пользоваться цифровыми сервисами и услугами, а также обезопасить каждого гражданина в Сети. Это важно не только для защиты граждан нашей страны, но и для кибербезопасности государства в целом», — отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Григоренко.

Акция, организованная Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и департамента информационных технологий города Москвы, охватила всю страну, а также получила международное признание. Более 6 тысяч участников из стран СНГ, таких как Казахстан и Беларусь, прошли тестирование на платформе ЦифровойДиктант.рф.

Более 2 миллионов россиян приняли участие в «Цифровом Диктанте 2024». Видео © Life.ru

Самые высокие результаты в тестах показали участники в возрасте от 10 до 13 лет, а наименьшие баллы были у молодёжи 18-25 лет. Интерес к акции проявили также более 300 тысяч госслужащих, прошедших тестирование в рамках специальной инициативы. Кроме того, этом году ввели новый блок вопросов — «финансовая киберграмотность».

Москва вновь стала лидером среди российских регионов по уровню цифровой грамотности, набрав 7,51 балла, а Республика Карелия разделила с ней первое место. Жители новых регионов России, таких как Донецкая и Луганская народные республики, также продемонстрировали отличные результаты с показателями до 6,94 балла.

Мероприятие, проходившее с 10 по 28 октября, демонстрирует рост осведомлённости россиян в области цифровых технологий, что является важным шагом на пути к улучшению кибербезопасности и обеспечению эффективного использования цифровых сервисов и платформ.