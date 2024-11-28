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27 ноября, 23:47

Шесть человек пострадали при падении автобуса в кювет в Ленобласти

СК: В Ленинградской области перевернулся автобус, шесть человек пострадали

Автобус, слетевший в кювет в Ленобласти. Обложка © Telegram / Следком47

Автобус, слетевший в кювет в Ленобласти. Обложка © Telegram / Следком47

В Тихвинском районе Ленинградской области шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в кювет. Всё произошло 27 ноября на трассе Тихвин – Кочково, сообщает Следственный комитет по региону.

В момент аварии в автобусе находились 11 человек. Пострадали шесть человек, включая четырёх детей. Потерпевшим оказали медицинскую помощь. Причины происшествия устанавливаются в ходе расследования. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Тимур Хингеев
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