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27 ноября, 10:34

Россиянам станет проще оформить ДТП самостоятельно

В Госдуме разрешили оформлять ДТП по европротоколу через приложения страховщиков

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит оформить ДТП по европротоколу через приложения страховщиков без привлечения сотрудников полиции. Сейчас не все страховые компании могут через свои мобильные приложения оформлять ДТП в электронном виде. Чтобы исправить это, системы страховых компаний подключат к Единой системе идентификации и аутентификации, сообщили в телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Это повлечёт сокращение случаев мошенничества и позволит еще большему числу людей оформить европротокол онлайн», — говорится в сообщении.

В некоторых случаях вызывать инспектора ГИБДД всё же придётся. Однако если пострадавших нет, не испорчено имущество третьих лиц и инфраструктура, в ДТП участвовало только два транспортных средства, у обоих водителей есть полис ОСАГО, и они оба согласны оформить европротокол, можно обойтись без привлечения сотрудников полиции. Для оформления европротокола онлайн также понадобится подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

Оформить ДТП по европротоколу можно двумя способами: в бумажном виде или онлайн с помощью мобильного приложения. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу. В мобильном приложении необходимо описать схему аварии, сфотографировать положение автомобилей и повреждения, зафиксировать время, место и ввести данные второго водителя, который сможет по ссылке подтвердить их со своего смартфона.

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Ранее Госдума приняла закон о штрафах за неправильное содержание питомцев. Документ предполагает штрафы для граждан в размере до 3 000, для должностных лиц — до 15 000, для юрлиц — до 30 000 рублей. Депутат Толмачёв также поделился, что за выгул собак без поводка и намордника могут оштрафовать. Он подчеркнул, что агрессию к человеку могут проявить собаки, которые гуляют бесконтрольно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Алена Пенчугина
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