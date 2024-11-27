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27 ноября, 09:51

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы

Совет Федерации единогласно одобрил закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Так, согласно документу, доходы бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 40,296 трлн рублей, в 2026 году — 41,84 трлн, в 2027 году — 43,154 трлн. Расходы в 2025 году запланированы в 41,469 трлн рублей, в 2026 году — 44,022 трлн, в 2027 году — 45,915 трлн. Дефицит бюджета составит в 2025 году — 1,173 трлн рублей в 2026 году — 2,181 трлн, в 2027 году — 2,761 трлн.

Также в законе заложен плановый уровень инфляции на 2025 год в 4,5%, на 2026 и 2027 годы — в 4%.

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Ранее закон уже приняла Госдума. Кстати, премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил проект федерального бюджета, сочтя его «достаточно сбалансированным и умеренно консервативным».

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Александра Вишнякова
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