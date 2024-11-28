Психолог объяснила, почему новые штрафы для хозяев животных не сработают

27 ноября Совет Федерации одобрил закон, который вводит административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Для граждан — это предупреждение или штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Однако по мнению клинического психолога Татьяны Хрущёвой, такие меры не решат проблему ответственного обращения с животными. Как правильно воспитать культуру общения с питомцами, узнал Life.ru.

Хрущёва уверена, что ответственность за животных должна формироваться с детства. По её мнению, ключевым моментом является воспитание сознательности и осознанности в отношении питомцев, которые должны быть привиты с раннего возраста через воспитательные меры в семье и школе.

Это нужно растить с детского садика, с рождения, когда мама говорит своему ребёнку, что нельзя обижать кого-то, что это наши братья меньшие. С ними нужно обращаться так же, как и с нами Татьяна Хрущёва Психолог

Психолог упомянула, что штрафы могут спровоцировать негативные эмоции, такие как злость и раздражение, что, в свою очередь, не приведёт к улучшению отношения к животным. Хрущёва считает, что важнее создавать культуру уважения и сострадания к питомцам, начиная с образования детей.