В Вашингтоне не видят угрозы ядерной эскалации из-за ударов Украины вглубь РФ

Разведка США считает, что разрешение использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории не увеличило вероятность ядерной эскалации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с соответствующими данными.

«Решение США позволить Украине наносить удары американским оружием вглубь России не увеличило риск ядерной атаки, которая маловероятна», — приводит агентство слова собеседника.

По информации источников, за последние семь месяцев разведка США пришла к выводу, что ослабление ограничений для Киева по применению американских вооружений не приведёт к ядерной эскалации. Эта позиция осталась неизменной и после принятого в ноябре решения о расширении возможностей Украины. Недавний запуск российской ракеты «Орешник», по мнению источников, также не повлиял на выводы американской разведки.

При этом два высокопоставленных чиновника США считают, что Россия может попытаться оказать давление на Запад из-за продолжающейся военной помощи Украине.