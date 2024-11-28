Франция хочет разработать новую баллистическую ракету после запуска «Орешника»

Во Франции рассматривают проект создания новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью свыше 1000 километров. Об этом сообщило издание Challenges со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, переговоры между французским генеральным штабом и управлением вооружений (DGA) находятся на высоком уровне. Основной причиной для разработки стали успехи в использовании баллистических ракет странами, такими как Россия, Израиль и Иран.

Ожидается, что новая ракета будет обладать характеристиками, схожими с иранской «Фаттах» и китайскими DF21 и DF26, включая способность маневрировать в полёте до последнего момента. Такая технология сделает её перехват практически невозможным.

На реализацию проекта потребуется несколько сотен миллионов евро. Предполагается, что разработкой займется компания ArianeGroup. Кроме того, новая французская ракета может войти в состав европейской программы ELSA, направленной на создание дальнобойных систем вооружения. В этом проекте, помимо Франции, участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания.