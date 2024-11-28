Франция хочет разработать новую баллистическую ракету после запуска «Орешника»
Challenges: Франция обсуждает разработку новой БР с дальностью более 1000 км
Во Франции рассматривают проект создания новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью свыше 1000 километров. Об этом сообщило издание Challenges со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, переговоры между французским генеральным штабом и управлением вооружений (DGA) находятся на высоком уровне. Основной причиной для разработки стали успехи в использовании баллистических ракет странами, такими как Россия, Израиль и Иран.
Ожидается, что новая ракета будет обладать характеристиками, схожими с иранской «Фаттах» и китайскими DF21 и DF26, включая способность маневрировать в полёте до последнего момента. Такая технология сделает её перехват практически невозможным.
На реализацию проекта потребуется несколько сотен миллионов евро. Предполагается, что разработкой займется компания ArianeGroup. Кроме того, новая французская ракета может войти в состав европейской программы ELSA, направленной на создание дальнобойных систем вооружения. В этом проекте, помимо Франции, участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания.
Тем временем стало известно, что Франция будет поставлять Киеву вооружение за счёт доходов от российских активов. По заявлению министра вооружённых сил страны Себастьяна Лекорню, в ближайшие недели будут поставлены ракеты ПВО Mistral, а также другое вооружение, в том числе совместно с Римом.
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