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28 ноября, 05:42

80-летнему Портосу из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» спасли зрение

Mash: Валентину Смирнитскому, сыгравшему Портоса, успешно вылечили катаракту

Валентину Смирнитскому, сыгравшему Портоса в советской версии фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», спасли зрение. 80-летний актёр уже долгое время страдал от катаракты.

Как пишет Mash, слепнуть народный артист начал крайне стремительно. Вскоре ему удавалось едва различать людей. Несколько дней назад его госпитализировали и успешно провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию. Смирнитскому заменили хрусталик одного из глаз интраокулярной линзой.

Теперь актёр вновь хорошо видит вдаль. Прямо сейчас он идёт на поправку без каких-либо осложнений. Буквально вчера он вернулся к игре в спектаклях.

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А ранее Life.ru рассказал, как спустя почти полвека изменились звёзды советской экранизации «Трёх мушкетёров». Для некоторых из них роли в данной экранизации стали прорывными.

Обложка ©

Александр Демьянчук/ТАСС

Мария Любицкая
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