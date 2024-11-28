80-летнему Портосу из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» спасли зрение
Mash: Валентину Смирнитскому, сыгравшему Портоса, успешно вылечили катаракту
Валентину Смирнитскому, сыгравшему Портоса в советской версии фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», спасли зрение. 80-летний актёр уже долгое время страдал от катаракты.
Как пишет Mash, слепнуть народный артист начал крайне стремительно. Вскоре ему удавалось едва различать людей. Несколько дней назад его госпитализировали и успешно провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию. Смирнитскому заменили хрусталик одного из глаз интраокулярной линзой.
Теперь актёр вновь хорошо видит вдаль. Прямо сейчас он идёт на поправку без каких-либо осложнений. Буквально вчера он вернулся к игре в спектаклях.
А ранее Life.ru рассказал, как спустя почти полвека изменились звёзды советской экранизации «Трёх мушкетёров». Для некоторых из них роли в данной экранизации стали прорывными.
Александр Демьянчук/ТАСС