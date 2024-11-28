80-летнему Портосу из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» спасли зрение

Валентину Смирнитскому, сыгравшему Портоса в советской версии фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», спасли зрение. 80-летний актёр уже долгое время страдал от катаракты.

Как пишет Mash, слепнуть народный артист начал крайне стремительно. Вскоре ему удавалось едва различать людей. Несколько дней назад его госпитализировали и успешно провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию. Смирнитскому заменили хрусталик одного из глаз интраокулярной линзой.

Теперь актёр вновь хорошо видит вдаль. Прямо сейчас он идёт на поправку без каких-либо осложнений. Буквально вчера он вернулся к игре в спектаклях.