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28 ноября, 06:49

Полицейская машина протаранила лимузин премьер-министра Новой Зеландии

New Zealand Herald: Полицейское авто врезалось в лимузин премьера Новой Зеландии

Полицейский автомобиль столкнулся с лимузином, в котором находились премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр финансов Никола Уиллис. К счастью, политики не пострадали, и полиция начала расследование инцидента, сообщает новозеландский портал New Zealand Herald.

Представитель правоохранительных органов подтвердил, что авария произошла в среду на главном шоссе, ведущем из города в аэропорт Веллингтона. Сегодня Лаксон находится в Окленде и сообщил журналистам, что с ним и Никола Уиллис все в порядке.

«Это был очень незначительный инцидент, и все хорошо», - сказал премьер, описывая случившееся.

Он отметил, что авария стала всего лишь «небольшим шоком» и выразил сомнения по поводу необходимости списания поврежденного лимузина Crown.

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А минувшим летом в Сирии в серьёзную аварию попала советник президента Башара Асада Луна аш-Шибл. Автомобиль с чиновницей вылетел с трассы, ведущей в Дамаск. После аварии она была доставлена в больницу с сильнейшими травмами.

Обложка ©

TACC / IMAGO/Aaron Gillions

Марина Фещенко
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