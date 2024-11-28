Полицейская машина протаранила лимузин премьер-министра Новой Зеландии
New Zealand Herald: Полицейское авто врезалось в лимузин премьера Новой Зеландии
Полицейский автомобиль столкнулся с лимузином, в котором находились премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр финансов Никола Уиллис. К счастью, политики не пострадали, и полиция начала расследование инцидента, сообщает новозеландский портал New Zealand Herald.
Представитель правоохранительных органов подтвердил, что авария произошла в среду на главном шоссе, ведущем из города в аэропорт Веллингтона. Сегодня Лаксон находится в Окленде и сообщил журналистам, что с ним и Никола Уиллис все в порядке.
«Это был очень незначительный инцидент, и все хорошо», - сказал премьер, описывая случившееся.
Он отметил, что авария стала всего лишь «небольшим шоком» и выразил сомнения по поводу необходимости списания поврежденного лимузина Crown.
А минувшим летом в Сирии в серьёзную аварию попала советник президента Башара Асада Луна аш-Шибл. Автомобиль с чиновницей вылетел с трассы, ведущей в Дамаск. После аварии она была доставлена в больницу с сильнейшими травмами.
TACC / IMAGO/Aaron Gillions