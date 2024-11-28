Полицейская машина протаранила лимузин премьер-министра Новой Зеландии

Полицейский автомобиль столкнулся с лимузином, в котором находились премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр финансов Никола Уиллис. К счастью, политики не пострадали, и полиция начала расследование инцидента, сообщает новозеландский портал New Zealand Herald.

Представитель правоохранительных органов подтвердил, что авария произошла в среду на главном шоссе, ведущем из города в аэропорт Веллингтона. Сегодня Лаксон находится в Окленде и сообщил журналистам, что с ним и Никола Уиллис все в порядке.

«Это был очень незначительный инцидент, и все хорошо», - сказал премьер, описывая случившееся.

Он отметил, что авария стала всего лишь «небольшим шоком» и выразил сомнения по поводу необходимости списания поврежденного лимузина Crown.