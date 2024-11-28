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28 ноября, 08:08

Украинский пулемётчик по ошибке расстрелял 20 бойцов ВСУ

Военкор Симонов: Украинский пулемётчик по ошибке расстрелял 20 бойцов ВСУ

Уникальный случай произошёл в зоне СВО. Украинский пулемётчик перепутал позиции и запрыгнул в траншею к российским военным. В процессе боя солдат, видимо, не понял свою ошибку и как ни в чём не бывало открыл огонь по противоположной стороне, не зная, что там находились его земляки.

В итоге украинский пулемётчик по ошибке расстрелял 20 бойцов ВСУ, чем, безусловно, поразил наших солдат. Ему в шутку предложили вступить в ряды Армии России, но он отказался. Историей с фронта поделился военкор RT Александр Симонов.

«Максимально профессиональный пулемётчик. Видно, нормально бьётся. Потом взяли его в плен, предложили контракт подписать — ну воин эффективный, — но он отказался», — процитировал военкор одного из штурмовиков, который участвовал в этом сражении.

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Ранее пленный украинец рассказал, как командование ВСУ обходится с телами собственных бойцов. По его словам, киевский режим не эвакуирует и не хоронит тела погибших в Курской области.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Борис Эльфанд
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