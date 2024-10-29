Вонючий бизнес: Украинские солдаты раздевают павших побратимов ради ценной на рынках формы
Aif.ru: На Украине активно торгуют формой с тел солдат ВСУ
Фраза «кому война, а кому и мать родна» сегодня как никогда лучше описывает ситуацию, сложившуюся в Сумской области, куда свозят трупы боевиков ВСУ, ликвидированных при вторжении в российское пограничье. Дело в том, что с мёртвых военных снимают форму и перепродают её.
Особенно ценится иностранное обмундирование «двухсотых» наёмников. По кадрам с местного «рынка», которые гуляют в Сети, виден широкий ассортимент товаров: зимняя и летняя форма, головные уборы. Большое количество одежды с трупов лишний раз указывает на масштаб потерь ВСУ.
«Ничего удивительного, ведь в киевской авантюре с вторжением в Курскую область сложили головы более 20 тысяч националистов и иностранных наёмников. Их тела в основном свозили в Сумскую область», — пишет aif.ru.
Чтобы добро не пропадало, форму отстирывают от крови, зашивают в местах пулевых и осколочных ранений и выставляют на продажу по вполне доступной цене. Бизнесмены считают прибыль и делятся выручкой с боевиками 61-й бригады, которые и раздевают «двухсотых» из ВСУ.
Ранее Росгвардия показала видео уничтожения десяти наёмников ВСУ, сгинувших под Курском. Кроме того, Су-25 разнесли замаскированную бронетехнику ВСУ в приграничье.
Telegram / Zelenskiy / Official