Фраза «кому война, а кому и мать родна» сегодня как никогда лучше описывает ситуацию, сложившуюся в Сумской области, куда свозят трупы боевиков ВСУ, ликвидированных при вторжении в российское пограничье. Дело в том, что с мёртвых военных снимают форму и перепродают её.

Особенно ценится иностранное обмундирование «двухсотых» наёмников. По кадрам с местного «рынка», которые гуляют в Сети, виден широкий ассортимент товаров: зимняя и летняя форма, головные уборы. Большое количество одежды с трупов лишний раз указывает на масштаб потерь ВСУ.

«Ничего удивительного, ведь в киевской авантюре с вторжением в Курскую область сложили головы более 20 тысяч националистов и иностранных наёмников. Их тела в основном свозили в Сумскую область», — пишет aif.ru.