Холодно и темно: Украинцы снова лишились электроэнергии
Министр энергетики Украины Галущенко сообщил о массовых отключениях света
На всей территории Украины фиксируют массовые отключения электроэнергии. Об этом доложил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно ввёл экстренные отключения электроэнергии», — пишет Галущенко в соцсетях.
Местные СМИ сообщили, что без света сидят украинцы из Киевской, Житомирской, Ровненской, Волынской и Сумской областей.
Ранее украинские издания сообщили, что в Одессе, Кропивницком Кировоградской области Украины, а также Луцке и Ровно прогремели взрывы. По всей стране звучит воздушная тревога. В Минобороны РФ неоднократно уточняли, что российские войска будут атаковать только военные и энергетические объекты. С тех пор сирена в Незалежной почти не утихает.
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