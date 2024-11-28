«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 07:26

Холодно и темно: Украинцы снова лишились электроэнергии

Министр энергетики Украины Галущенко сообщил о массовых отключениях света

На всей территории Украины фиксируют массовые отключения электроэнергии. Об этом доложил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно ввёл экстренные отключения электроэнергии», — пишет Галущенко в соцсетях.

Местные СМИ сообщили, что без света сидят украинцы из Киевской, Житомирской, Ровненской, Волынской и Сумской областей.

«Мечта сбежать»: Нардеп Рады обвинил Зеленского в очередном преступлении
«Мечта сбежать»: Нардеп Рады обвинил Зеленского в очередном преступлении

Ранее украинские издания сообщили, что в Одессе, Кропивницком Кировоградской области Украины, а также Луцке и Ровно прогремели взрывы. По всей стране звучит воздушная тревога. В Минобороны РФ неоднократно уточняли, что российские войска будут атаковать только военные и энергетические объекты. С тех пор сирена в Незалежной почти не утихает.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ADA_photo

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar