Холодно и темно: Украинцы снова лишились электроэнергии

Ранее украинские издания сообщили, что в Одессе, Кропивницком Кировоградской области Украины, а также Луцке и Ровно прогремели взрывы. По всей стране звучит воздушная тревога. В Минобороны РФ неоднократно уточняли, что российские войска будут атаковать только военные и энергетические объекты. С тех пор сирена в Незалежной почти не утихает.