Завершены испытания первого российского «военного» клея

В «Ростехе» подошли к концу испытания первого клея для электроники военного класса. Главная особенность изобретения — устойчивость к экстремальным температурам. Он способен выдерживать перепады от –60 и до +175 градусов Цельсия. Об этом рассказали в Госкорпорации.

«Холдинг «Росэлектронника Госкорпорации «Ростех» успешно завершил госиспытания клея для монтажа микросборок, сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры и электроники класса military. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью и обеспечивает надёжность изделий даже в экстремальных условиях», — пояснил гендиректор ЦКБ РМ Валерий Сазонов.

Примечательно, что клей может применяться при абсолютной влажности, при том он выдерживает не менее 2000 часов эксплуатации в допустимой температуре. Ещё одно его преимущество — состав: в нём отсутствуют иностранные материалы. Новинка успешно прошла государственные испытания, начата подготовка к серийному производству.