В Приморье девятилетняя девочка получила ожог в погоне за новогодним настроением

Девятилетняя девочка обожглась гирляндой, пока украшала квартиру в Приморском крае. По данным источника Life.ru, третьеклассница из Находки решила создать новогоднее настроение дома, вернулась из школы и стала украшать комнаты. Достала игрушки, гирлянду, когда вешала огоньки, провод заискрился и обжёг её.

А в прошлом году семья с детьми чуть не погибла в Москве из-за загоревшейся гирлянды на ёлке. Из-за возгорания пострадали родители и двое детей. Все они отравились продуктами горения.