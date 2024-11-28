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28 ноября, 09:45

В Приморье девятилетняя девочка получила ожог в погоне за новогодним настроением

Девятилетняя девочка обожглась гирляндой, украшая квартиру в Приморском крае

Девятилетняя девочка обожглась гирляндой, пока украшала квартиру в Приморском крае. По данным источника Life.ru, третьеклассница из Находки решила создать новогоднее настроение дома, вернулась из школы и стала украшать комнаты. Достала игрушки, гирлянду, когда вешала огоньки, провод заискрился и обжёг её.

Пострадавшую школьницу госпитализировали в хирургическое отделение больницы с ожогами кистей.

Россиян предостерегли от покупок некачественных новогодних гирлянд
Россиян предостерегли от покупок некачественных новогодних гирлянд

А в прошлом году семья с детьми чуть не погибла в Москве из-за загоревшейся гирлянды на ёлке. Из-за возгорания пострадали родители и двое детей. Все они отравились продуктами горения.

Обложка ©

freepik.com/wirestock

Александра Вишнякова
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