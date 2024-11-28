«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 08:21

В США косатки снова начали носить «шляпки» из мёртвых лососей

Учёные пытаются понять, почему популяция косаток вновь повторяет старую привычку. Обложка © Wikipedia

Учёные пытаются понять, почему популяция косаток вновь повторяет старую привычку. Обложка © Wikipedia

Осенью 2024 года у северо-западного побережья Северной Америки заметили южных резидентных косаток, которые носили мёртвых лососей на головах. Это необычное поведение было впервые зафиксировано в конце 1980-х годов, а сейчас оно снова привлекло внимание учёных и общественности, сообщает издание New Scientist.

Этой осенью фотограф Джим Пасола сделал снимок взрослого самца южной резидентной косатки по имени Ежевика (J27 Blackberry) с лососем на голове. Дебора Джайлс из некоммерческой организации Wild Orca подтвердила, что наблюдала такое же поведение в 1980-х.

Летом 1987 года зоологи впервые заметили, что косатки в заливе Пьюджет-Саунд начали носить лососей на головах. Этот феномен возник сначала у одной из самок стада K и быстро распространился среди других особей, включая стада J и L. Однако уже в следующем году лишь немногие особи продолжали эту практику, и она постепенно исчезла.

Одной из основных гипотез, объясняющих такое поведение косаток, является изобилие пищи. В 1987 году и в 2024 году в Пьюджет-Саунде наблюдалось большое количество лососевых, в частности кеты. Возможно, косатки не успевали съедать всех пойманных рыб, поэтому оставляли часть из них про запас. Это напоминает поведение других китообразных, которые сохраняют часть добычи, прижимая её к телу плавниками. Но для лососей, которые для такого слишком малы, косатки нашли иной способ.

Альтернативная версия предполагает, что это поведение не имеет практического смысла и связано скорее с игрой. Изобилие пищи позволяло косаткам быстро насыщаться, так что оставалось время для развлечений.

Пока специалисты не уверены, сколько косаток из популяции будут носить лосось на голове в этот раз. В ближайшее время учёные планируют использовать подводные дроны с камерами для подробного изучения этого феномена.

Российские учёные научили нейросеть «говорить» на языке кашалотов
Российские учёные научили нейросеть «говорить» на языке кашалотов

Ранее Life.ru сообщал, что на побережье Аляски выбросило редкого финвала — плавникового кита. Учёные пытаются выяснить причины гибели животного.

Александра Журавская
  • Новости
  • Животные
  • Новости науки
  • США
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar