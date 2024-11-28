В США косатки снова начали носить «шляпки» из мёртвых лососей

Осенью 2024 года у северо-западного побережья Северной Америки заметили южных резидентных косаток, которые носили мёртвых лососей на головах. Это необычное поведение было впервые зафиксировано в конце 1980-х годов, а сейчас оно снова привлекло внимание учёных и общественности, сообщает издание New Scientist.

Этой осенью фотограф Джим Пасола сделал снимок взрослого самца южной резидентной косатки по имени Ежевика (J27 Blackberry) с лососем на голове. Дебора Джайлс из некоммерческой организации Wild Orca подтвердила, что наблюдала такое же поведение в 1980-х.

Летом 1987 года зоологи впервые заметили, что косатки в заливе Пьюджет-Саунд начали носить лососей на головах. Этот феномен возник сначала у одной из самок стада K и быстро распространился среди других особей, включая стада J и L. Однако уже в следующем году лишь немногие особи продолжали эту практику, и она постепенно исчезла.

Одной из основных гипотез, объясняющих такое поведение косаток, является изобилие пищи. В 1987 году и в 2024 году в Пьюджет-Саунде наблюдалось большое количество лососевых, в частности кеты. Возможно, косатки не успевали съедать всех пойманных рыб, поэтому оставляли часть из них про запас. Это напоминает поведение других китообразных, которые сохраняют часть добычи, прижимая её к телу плавниками. Но для лососей, которые для такого слишком малы, косатки нашли иной способ.

Альтернативная версия предполагает, что это поведение не имеет практического смысла и связано скорее с игрой. Изобилие пищи позволяло косаткам быстро насыщаться, так что оставалось время для развлечений.

Пока специалисты не уверены, сколько косаток из популяции будут носить лосось на голове в этот раз. В ближайшее время учёные планируют использовать подводные дроны с камерами для подробного изучения этого феномена.