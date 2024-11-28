Асбест в косметике: скрытая угроза для здоровья

Учёные бьют тревогу: в косметических средствах, содержащих тальк, обнаружены следы асбеста, известного канцерогена. Эти природные минералы часто находят вместе, что объясняет их смешивание. В научном издании ScieneAlert вышла статья с результатами исследования: опасное вещество нашли в популярных косметических продуктах.

Тальк считается безопасным и широко применяется при производстве косметики благодаря своим свойствам: вещество придаёт продуктам шелковистую текстуру и увеличивает их стойкость. Канцерогенность обусловлена примесями абеста — минерала, используемого в прошлом в строительстве и промышленности. Он вызывает серьёзные заболевания, включая мезотелиому — рак лёгких и других органов.

Опасность представляет именно вдыхание талька. Например, когда человек набирает пудру на кисть, частицы попадают в воздух. У людей, которые постоянно дышат этим веществом, выше риск получить заболевание лёгких.

Недавние исследования показали наличие асбеста в двух из восьми протестированных образцов косметики. Производители стараются минимизировать риск, заменяя тальк на более безопасные вещества, такие как кремнезем и каолин. Однако процесс очистки и проверки сложен и не гарантирует полного отсутствия асбеста.

Учёные настаивают, что производители косметики должны сообщать потребителям о возможных рисках, связанных с примесями асбеста.

Ежегодно добывается более 7 миллионов тонн талька, и проверить все партии физически невозможно. Потребителям советуют внимательно изучать состав косметики, особенно при выборе средств для беременных и детей. Хотя риск минимален, постоянное использование может привести к серьёзным заболеваниям. Важно осознавать потенциальные опасности и выбирать продукцию с проверенными ингредиентами.