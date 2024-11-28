Командующий ВС Нидерландов не увидел смысла в поставках самолётов Киеву

Поставки шведских и французских истребителей Киеву на данный момент не имеют смысла — ВСУ хватает американских F-16. Такое мнение выразил командующий Вооружёнными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм.

Тем не менее в интервью Breaking Defense он не исключил, что необходимость передачи ВСУ дополнительных истребителей появится в будущем, однако он указал на проблему нехватки пилотов.

«Вам нужно избегать ситуации, при которой у вас больше систем, чем пилотов», — добавил он.