«Орешник» (ракета)
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Регион
28 ноября, 08:37

Командующий ВС Нидерландов не увидел смысла в поставках самолётов Киеву

Поставки шведских и французских истребителей Киеву на данный момент не имеют смысла — ВСУ хватает американских F-16. Такое мнение выразил командующий Вооружёнными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм.

Тем не менее в интервью Breaking Defense он не исключил, что необходимость передачи ВСУ дополнительных истребителей появится в будущем, однако он указал на проблему нехватки пилотов.

«Вам нужно избегать ситуации, при которой у вас больше систем, чем пилотов», — добавил он.

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Сам же Киев не теряет надежды получить какое-нибудь новое вооружение от союзников. Так, на днях министр обороны Украины Рустем Умеров отправился в Южную Корею, чтобы выпросить поставки.

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ТАСС / ЕРА

Александра Вишнякова
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