Командующий ВС Нидерландов не увидел смысла в поставках самолётов Киеву
Поставки шведских и французских истребителей Киеву на данный момент не имеют смысла — ВСУ хватает американских F-16. Такое мнение выразил командующий Вооружёнными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм.
Тем не менее в интервью Breaking Defense он не исключил, что необходимость передачи ВСУ дополнительных истребителей появится в будущем, однако он указал на проблему нехватки пилотов.
«Вам нужно избегать ситуации, при которой у вас больше систем, чем пилотов», — добавил он.
Сам же Киев не теряет надежды получить какое-нибудь новое вооружение от союзников. Так, на днях министр обороны Украины Рустем Умеров отправился в Южную Корею, чтобы выпросить поставки.
ТАСС / ЕРА