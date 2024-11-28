Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что мнение Киева больше никого не волнует, а высказывания главы офиса президента Украины Андрея Ермака о условиях для начала переговоров с Россией представляют собой «пустую болтовню».

По его словам, в текущей ситуации «мнение Киева никого не интересует» , а будущее Украины будет зависеть от геополитических изменений в мире, где «Россия играет ключевую роль» , а не от условий, которые предлагает Ермак.

В беседе с РИА «Новости» Смирнов отметил, что распад Украины начался ещё в 2014 году с первого референдума в Крыму и продолжился в 2022 году с включением четырех новых регионов в состав России.

«При этом политика США и Запада способствует дальнейшему распаду Украины и превращению оставшихся ее территорий в квазигосударства», - подытожил Смирнов.