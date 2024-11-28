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28 ноября, 08:40

В Крыму сочли «никому не интересными» условия Киева насчёт переговоров с Россией

Глава крымской миссии Смирнов: Мнение Ермака никого не интересует

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что мнение Киева больше никого не волнует, а высказывания главы офиса президента Украины Андрея Ермака о условиях для начала переговоров с Россией представляют собой «пустую болтовню».

По его словам, в текущей ситуации «мнение Киева никого не интересует» , а будущее Украины будет зависеть от геополитических изменений в мире, где «Россия играет ключевую роль» , а не от условий, которые предлагает Ермак.

В беседе с РИА «Новости» Смирнов отметил, что распад Украины начался ещё в 2014 году с первого референдума в Крыму и продолжился в 2022 году с включением четырех новых регионов в состав России.

«При этом политика США и Запада способствует дальнейшему распаду Украины и превращению оставшихся ее территорий в квазигосударства», - подытожил Смирнов.

Киеву напомнили о его положении и призвали не диктовать условия для переговоров
Киеву напомнили о его положении и призвали не диктовать условия для переговоров

Накануне Ермак отметил, что Киев будет готов к переговорам с Москвой только в том случае, если Украина вернется к границам, существовавшим в конце зимы 2022 года, то есть до начала специальной военной операции.

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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