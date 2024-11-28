«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 08:46

Меркель предостерегла ЕС от разрыва экономических отношений с Китаем

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение о том, что для Европейского Союза «крайне важно выработать согласованную общую позицию в отношении Китая».

«Интересы Европы не всегда совпадают с интересами США. Долгое время Соединенные Штаты также поддерживали активную торговлю с Китаем. Теперь, когда Америка и Китай начинают отдаляться друг от друга, Европа сталкивается с определенным давлением. Европейский Союз должен суметь найти свой собственный путь в отношениях с Китаем, который будет соответствовать его интересам. Я искренне надеюсь на это, так как разрыв отношений между Китаем и европейской экономикой не принесет ничего хорошего», — отметила бывший политик в интервью журналу Le Point.

В Совфеде объяснили мольбу Меркель разработать систему сдерживания России в НАТО
В Совфеде объяснили мольбу Меркель разработать систему сдерживания России в НАТО

Ранее Меркель в мемуарах признала бессилие Европы перед Россией без США. По её словам, внутри Североатлантического альянса должна появиться отдельная система, в задачи которой входило бы сдерживание России. Причём Европа и США должны работать над этим вопросом сообща, иначе ничего не выйдет.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Ангела Меркель
  • ЕС
  • Германия
  • Китай
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar