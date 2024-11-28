Меркель предостерегла ЕС от разрыва экономических отношений с Китаем
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение о том, что для Европейского Союза «крайне важно выработать согласованную общую позицию в отношении Китая».
«Интересы Европы не всегда совпадают с интересами США. Долгое время Соединенные Штаты также поддерживали активную торговлю с Китаем. Теперь, когда Америка и Китай начинают отдаляться друг от друга, Европа сталкивается с определенным давлением. Европейский Союз должен суметь найти свой собственный путь в отношениях с Китаем, который будет соответствовать его интересам. Я искренне надеюсь на это, так как разрыв отношений между Китаем и европейской экономикой не принесет ничего хорошего», — отметила бывший политик в интервью журналу Le Point.
Ранее Меркель в мемуарах признала бессилие Европы перед Россией без США. По её словам, внутри Североатлантического альянса должна появиться отдельная система, в задачи которой входило бы сдерживание России. Причём Европа и США должны работать над этим вопросом сообща, иначе ничего не выйдет.
Midjourney / Life.ru