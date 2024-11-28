Меркель предостерегла ЕС от разрыва экономических отношений с Китаем

«Интересы Европы не всегда совпадают с интересами США. Долгое время Соединенные Штаты также поддерживали активную торговлю с Китаем. Теперь, когда Америка и Китай начинают отдаляться друг от друга, Европа сталкивается с определенным давлением. Европейский Союз должен суметь найти свой собственный путь в отношениях с Китаем, который будет соответствовать его интересам. Я искренне надеюсь на это, так как разрыв отношений между Китаем и европейской экономикой не принесет ничего хорошего», — отметила бывший политик в интервью журналу Le Point.