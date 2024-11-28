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28 ноября, 09:13

Life.ru публикует видео с последствиями ночного нападения на Посольство Швеции в Москве

Вандалов, покусившихся на здание Посольства Швеции в Москве, увезли на допрос

Трое вандалов, забросавших бутылками и краской Посольство Швеции в Москве, отказались отвечать на вопросы правоохранителей при задержании. По информации SHOT, нарушителей увезли на допрос.

Сейчас со здания диппредставительства оттирают краску — она была в бутылках, которые кинули задержанные. Пострадал только фасад строения. Life.ru публикует видео с места.

Восстановление фасада Посольства Швеции. Видео © Life.ru

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Напомним, трое неизвестных мужчин закидали бутылками и разрисовали краской Посольство Швеции в Москве. На место оперативно прибыли полицейские и задержали нарушителей. Мотивы их действий выясняются.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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