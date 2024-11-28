Life.ru публикует видео с последствиями ночного нападения на Посольство Швеции в Москве
Вандалов, покусившихся на здание Посольства Швеции в Москве, увезли на допрос
Трое вандалов, забросавших бутылками и краской Посольство Швеции в Москве, отказались отвечать на вопросы правоохранителей при задержании. По информации SHOT, нарушителей увезли на допрос.
Сейчас со здания диппредставительства оттирают краску — она была в бутылках, которые кинули задержанные. Пострадал только фасад строения. Life.ru публикует видео с места.
Восстановление фасада Посольства Швеции. Видео © Life.ru
Напомним, трое неизвестных мужчин закидали бутылками и разрисовали краской Посольство Швеции в Москве. На место оперативно прибыли полицейские и задержали нарушителей. Мотивы их действий выясняются.
Life.ru