Life.ru публикует видео с последствиями ночного нападения на Посольство Швеции в Москве

Трое вандалов, забросавших бутылками и краской Посольство Швеции в Москве, отказались отвечать на вопросы правоохранителей при задержании. По информации SHOT, нарушителей увезли на допрос.

Сейчас со здания диппредставительства оттирают краску — она была в бутылках, которые кинули задержанные. Пострадал только фасад строения. Life.ru публикует видео с места.

Восстановление фасада Посольства Швеции. Видео © Life.ru