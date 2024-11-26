МИД РФ выразил протест послу Британии после разоблачения шпиона

Российский МИД выразил протест британскому послу в Москве Найджелу Кейси в связи с тем, что сотрудник посольства Уилкс Прайор, которого обвинили в шпионстве, указал ложные сведения при въезде в Россию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«26 ноября в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, которому был заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Уилкс Прайор при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения», — указали в министерстве.

В заявлении отметили, что одновременно с этим российские органы получили информацию, подтверждающую принадлежность данного сотрудника к британским спецслужбам, и обнаружили признаки его разведывательно-подрывной деятельности на территории России. Британскому послу вновь напомнили, что Москва не потерпит шпионов.