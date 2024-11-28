Новосибирские учёные создали сверхлёгкий материал для протезирования костей

Новосибирские биоинженеры из НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина совершили прорыв в области протезирования, разработав сверхлёгкий карбидный композит со сквозной пористостью, сообщает NGS.ru. Этот материал, впервые представленный на специализированной ярмарке в Москве, способен заменить традиционные металлические импланты, такие, как титан, и устранить проблемы, связанные с их использованием.

Основной задачей, стоявшей перед учёными, было создание материала, который бы не отторгался организмом и позволял костной ткани прорастать сквозь него, интегрируясь в его структуру. Это важно, поскольку без такой интеграции кость уплотняется и со временем разрушается, что требует замены импланта. «Чтобы организм не воспринял чужеродное тело импланта «в штыки» и не начал его со временем «выталкивать», костная ткань должна иметь возможность прорасти его насквозь, интегрироваться в его структуру», — отметили в Центре Мешалкина.

Новый композит, созданный из чистого карбида бора, отличается высокой химической инертностью и стойкостью к коррозии, что делает его безопасным для использования в медицинских целях. Технология производства позволяет изготавливать изделия с минимальной усадкой, не превышающей 2%, в отличие от других пористых керамик, которые имеют усадку от 20 до 40%.

Кроме того, материал способен впитывать различные жидкости, что открывает возможности для его пропитывания питательными средами и лекарственными растворами, что особенно важно в онкологической практике. Производство композита ориентировано на использование отечественного сырья и оборудования, что делает его себестоимость сопоставимой или даже ниже, чем у 3D-печати из титана.

Первые эксперименты на лабораторных животных показали, что композит успешно интегрируется в костные структуры без негативных реакций. На КТ и МРТ-снимках видна регенерация костной ткани и более плотная фиксация импланта по сравнению с титаном. Но, несмотря на обнадёживающие результаты, учёным предстоит собрать дополнительные данные для подтверждения безопасности материала для человека.