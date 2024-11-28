Россиянам назвали эффективный способ снизить артериальное давление без лекарств

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин, выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», поделился рекомендациями по снижению артериального давления без применения лекарственных препаратов. Врач отметил, что регулярные занятия плаванием могут улучшить показатели давления у гипертоников.

Плавание, как и другие виды физической активности, способствует расширению кровеносных сосудов, что естественным образом снижает артериальное давление. По словам Агапкина, вода оказывает дополнительное положительное воздействие на организм. «Она сдавливает тело, и это усиливает выработку предсердного натрийуретического гормона», — рассказал врач. Этот гормон способствует выведению лишней жидкости из организма, что также помогает снизить давление.

Гипертония — серьёзная патология, которая может привести к инфаркту или инсульту, если не контролировать её должным образом. Врачи советуют не только принимать прописанные медикаменты, но и использовать доступные методы снижения давления, такие регулярные физические нагрузки, например, в виде плавания. Всё это помогает держать организм в тонусе и предотвращать резкие скачки давления.

Ранее кардиолог Гандельман советовал способ, как снижать давление без таблеток. Он рекомендовал добавлять в рацион больше продуктов, богатых калием. Например, курагу, сельдерей, петрушку, сливы и томаты. Дело в том, что калий — это антагонист натрия, из-за которого отекают стенки сосудов. Если чаще его употреблять, давление легче будет держать в рамках нормы.

Кардиолог Мария Чайковская также рассказывала, как снизить артериальное давление за несколько минут. Она советовала попробовать диафрагмальное дыхание.