«Храм на холме»: На форуме «Дигория» объяснили, чем отличается русская мечта от американской

Участники VI Всероссийского форума «Дигория», который проходит с 25 ноября по 1 декабря, обсудили укрепление цивилизационной идентичности. Мероприятие проходит на территории мастерской управления «Сенеж» в Московской области.

VI Всероссийский форум «Дигория» в «Сенеже». Фото © Предоставлено Life.ru

Перед участниками форума выступил советник президента, глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он отметил, что современный мир сейчас переходит в эпоху глубоких потрясений. В связи с этим Фадеев призвал к переосмыслению устоявшихся ценностей, которые формируют общественную жизнь. По его мнению, сейчас основная задача социологии — вернуть в единое целое материальную и сакральную сущности человека.

«Наша задача — вернуть человеку цельность, объединяющую материальное и сакральное начала. Для этого нужна новая социология, способная стать основой для создания справедливой и устойчивой социокультурной системы. Мы вступаем в десятилетия потрясений, и борьба продолжится, пока Запад не изменится», — сказал Фадеев.

VI Всероссийский форум «Дигория» в «Сенеже». Фото © Предоставлено Life.ru

Председатель информационно-экспертного центра «Изборский клуб», главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, в свою очередь, подчеркнул уникальность русской мечты, её глубокую связь с историей, культурой и духовными ценностями. Также он отметил важность веры в историческое предназначение и величие России.

«О чём мечтает народ? Этот вопрос становится предметом широкой научной, экспертной и общественной дискуссии, посвящённой поиску русской мечты и её смысла. Однако ответ нельзя найти извне, какими бы инструментами мы ни обладали. Его нужно чувствовать, видеть в нашей истории, культуре и фольклоре. Если американская мечта — это бастион, крепость на холме, олицетворяющая милитаризм, то русская мечта — это храм на холме, который излучает свет и стремится к духовному возвышению», — отметил Проханов.

Он добавил, что сегодня наш храм противостоит американскому бастиону в Донбассе, отражая борьбу ценностей и мировоззрений. Русская история движется от величия к потрясениям, а от потрясений — к величию. Сейчас наблюдается восхождение к новому этапу величия — и Россия точно к этому придёт, подчеркнул Проханов.

Всероссийский форум «Дигория» — крупная площадка, под крылом которой объединяется потенциал молодых учёных социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы до 35 лет. Участники посещают пленарные заседания, сессии, брифинги, мастер-классы и интерактивные игры, посвящённые актуальным вызовам в общественно-политической жизни России.