Российские туристы побили рекорд по отдыху на Мальдивах

В октябре 2024 года Мальдивские острова посетило рекордное количество российских туристов за последние пять лет. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства туризма Мальдив, количество россиян, отдохнувших на островах в этом месяце, составило 22,6 тысячи человек: на 28% больше, чем в октябре 2023 года. Это также наибольший показатель с 2019 года.

Россияне стали лидерами среди всех иностранных туристов на Мальдивах, составив 13,1% от общего числа приезжих. На втором месте оказались туристы из Германии с долей 11,4%, а на третьем — из Китая с 10,8%. За первые десять месяцев 2024 года Мальдивы посетили 184,9 тысячи россиян, это на 6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако, несмотря на рост, количество туристов из России уступает показателям 2021 года, когда на островах отдохнуло 188,8 тысячи россиян.

Эксперты связывают рост популярности Мальдив среди россиян с несколькими факторами. В октябре Средиземное море становится менее привлекательным для пляжного отдыха из-за похолодания, а в популярных азиатских направлениях, таких как Таиланд, в это время сезон дождей. Генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что в ноябре и декабре ожидается дальнейший рост числа российских туристов на Мальдивских островах, так как в это время там будет высокий сезон.

После пандемии COVID-19, когда многие европейские направления были закрыты, Мальдивы предложили лояльные условия для въезда. Это привело к увеличению числа российских туристов, которые стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения, например гестхаусы. А туроператоры начали предлагать более доступные туры на острова, что также способствовало увеличению турпотока.

Важную роль в росте числа туристов сыграла и авиационная доступность. «Аэрофлот» возобновил прямые рейсы до Мале ещё в мае 2022 года, а туроператоры Anex и «Интурист» запустили новые рейсы в сентябре 2024 года. Высокий уровень гостиничной базы и стабильность цен, несмотря на колебания валютных курсов, также привлекают более платежеспособную аудиторию.