Эксперты объяснили, как приход Трампа к власти изменит рынок электромобилей

Глобальная электрификация транспорта столкнулась с серьёзными трудностями: замедлением спроса и пересмотром планов крупных производителей по выпуску. Пессимистичного настроения добавляет недавняя победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Политик, известный своим негативным отношением к экологическим инициативам, пообещал поддержку производителям автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и отмену льгот для владельцев электрокаров. Однако, считают эксперты, изменение власти в США не окажет значительного влияния на российский авторынок, который сейчас развивается независимо от мировых тенденций.

«Чем хуже будут продаваться китайские автомобили в Америке и Европе, тем проще нам будет договориться и дешевле их ввозить в Россию», — заявил генеральный директор ГТС «Дистрибуция» Максим Шишко в интервью «Ридус».

Электромобили сегодня очень удобны и выгодны только тем, кто живёт в частном загородном доме. Так считает координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов. В пример он приводит знакомого, который каждый день ездит из Подмосковья в центр Москвы и обратно на своей Tesla. Мужчина бесплатно паркуется в историческом центре столицы, тогда как водителю автомобиля с ДВС это стоило бы около полумиллиона рублей в год. Однако, несмотря на перечисленные плюсы на коммерческих точках цена за киловатт-час уже превышает 20 рублей, что делает заправку бензином более выгодной.

«Если вы оставите электромобиль на улице при –30 °С, то через несколько недель батарея деградирует до такой степени, что вам придётся покупать новую. Вот отсюда мы видим перспективу. Сколько людей живёт за городом? На самом деле немного. Поэтому для России электромобили останутся в ближайшие годы нишевым продуктом», — отметил Шкуматов.