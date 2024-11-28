«Фаза финала»: Советник бывшего президента Украины предрёк удар по центрам принятия решений в Киеве

Российские войска должны в скором времени могут нанести удар по Киеву, для этого есть все предпосылки. Об этом заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он выразил мнение, что лидер РФ Владимир Путин отдаст приказ ударить по центрам принятия решений.

«По Киеву есть все предпосылки, что должен быть удар. Ещё куда-то нанесёт другие удары другими ракетами. Но он должен его нанести. По всем показателям революционной войны Путин должен это сделать по центрам принятия решений <...> Всё в финальную стадию входит, фаза финала», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Соскин также заявил, что Владимиру Зеленскому должен позвонить избранный президент США Дональд Трамп, который сказал бы ему уходить в отставку, так как это «лучшее, что он может сделать».