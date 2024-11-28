Путин расстроил НАТО статистикой по производству ракет
Путин: Россия производит в 10 раз больше ракет, чем НАТО
Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ. При этом он анонсировал, что в следующем году производство будет увеличено ещё на 25-30%.
«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых», — указал президент РФ.
А ранее Владимир Путин уличил НАТО в «ползучей интервенции» с целью разрушения России. Глава государства подчеркнул, что РФ сегодня борется за свою свободу, права и суверенитет.
Life.ru