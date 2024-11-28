«Орешник» (ракета)
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Регион
28 ноября, 10:33

Патриарх Кирилл назвал «Орешник» «стоп-машиной» и поблагодарил его создателей

Новейшая гиперзвуковая ракета «Орешник» стала настоящей «стоп-машиной». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также принёс свои благодарности разработчикам.

«Но что означает появление этого «Орешника»? Это же «стоп-машина»! Пока они [на Западе] додумываются до того, до чего мы додумались, и сделают то, что мы сделали, пройдёт время», — сказал глава РПЦ на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.

Путин заявил, что у России есть ещё «Орешники»
Путин заявил, что у России есть ещё «Орешники»

Напомним, 21 ноября ВС РФ атаковали объект ОПК Украины с использованием ракеты «Орешник», повергнув в панику Запад. Позднее Владимир Путин сообщил, что на сегодняшний день не существует средств противодействия новейшей российской системе «Орешник». Эти снаряды способны достигать своих целей со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Мария Любицкая
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