Патриарх Кирилл назвал «Орешник» «стоп-машиной» и поблагодарил его создателей

Новейшая гиперзвуковая ракета «Орешник» стала настоящей «стоп-машиной». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также принёс свои благодарности разработчикам.

«Но что означает появление этого «Орешника»? Это же «стоп-машина»! Пока они [на Западе] додумываются до того, до чего мы додумались, и сделают то, что мы сделали, пройдёт время», — сказал глава РПЦ на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.