Лукашенко заявил о «натофикации» Европы и мира

На саммите ОДКБ в Астане президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня гонка вооружений стремительно набирает обороты. Также лидер он отметил, что Восточноевропейский регион, особенно Польша, продолжает подчинять свою политику военным целям.

«Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно Польша. Идёт «натофикация» Европы и мира в целом», — приводит слова Лукашенко слова БелТА.