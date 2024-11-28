Западным хозяевам Украины не стоит забывать, что в арсенале России имеются гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», и их производство наращивается. При том они на данный момент по своим характеристикам не имеют аналогов в мире. Об этом заявил президент РФ Владимр Путин на заседании ОДКБ в Астане в узком кругу.

«В нашем меню этого «класса продуктов», если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие «продукты». Как в таких случаях говорят: клиент, безусловно, будет доволен. Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней», — заявил российский лидер.