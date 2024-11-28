Путин пошутил о российских ракетах: Клиент будет доволен
Западным хозяевам Украины не стоит забывать, что в арсенале России имеются гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», и их производство наращивается. При том они на данный момент по своим характеристикам не имеют аналогов в мире. Об этом заявил президент РФ Владимр Путин на заседании ОДКБ в Астане в узком кругу.
«В нашем меню этого «класса продуктов», если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие «продукты». Как в таких случаях говорят: клиент, безусловно, будет доволен. Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней», — заявил российский лидер.
Ранее российский лидер заявил, что в распоряжении РФ находятся аналоги всех известных западных ракет, которые на сегодняшний день поставляются Киеву. По его словам, одна только российская ракетная система «Искандер» может заменить сразу три модификации американских ракет ATACMS.
Life.ru