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28 ноября, 18:00

Глава Погранслужбы ФСБ: Граница с Украиной охраняется в режиме боевых действий

Пограничные войска РФ охраняют границу с Украиной в режиме боевых действий. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Ограничусь тем, что сегодня пограничная служба ФСБ России охраняет границу на украинском участке в режиме боевых действий», — приводит его слова ТАСС.

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Ранее президент Владимир Путин объяснил, почему наши парни обязательно победят. По словам российского лидера, бойцы ВС РФ воюют и проливают кровь за будущее РФ и своих детей. Поэтому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию не изменят ситуацию на поле боя.

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Freepik / Senivpetro

Алена Пенчугина
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