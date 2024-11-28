Глава Погранслужбы ФСБ: Граница с Украиной охраняется в режиме боевых действий

Пограничные войска РФ охраняют границу с Украиной в режиме боевых действий. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Ограничусь тем, что сегодня пограничная служба ФСБ России охраняет границу на украинском участке в режиме боевых действий», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин объяснил, почему наши парни обязательно победят. По словам российского лидера, бойцы ВС РФ воюют и проливают кровь за будущее РФ и своих детей. Поэтому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию не изменят ситуацию на поле боя.