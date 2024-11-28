Фриттата и ризотто: В московских больницах обновили питание и сервировку блюд

В московских взрослых стационарах внедрили новое меню, направленное на улучшение качества питания пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Теперь больничная еда не только полезна и сбалансирована, но и отличается разнообразием и современным подходом к сервировке.

Эксперты по диетическому и лечебному питанию разработали 10 специализированных рационов, учитывающих потребности разных категорий пациентов. В меню включены продукты с про- и пребиотиками, которые способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунитета. Например, для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта предложены легкоусвояемые блюда, такие как творожное запеченное суфле, йогурты, супы-пюре и паровые котлеты из трески.

Особое внимание уделено диетам для пациентов, восстанавливающихся после операций. Им предлагают блюда мягкой консистенции, такие как гречневые и рисовые каши, белковые омлеты и фруктовое пюре. Для приготовления используются щадящие методы: отваривание, приготовление на пару и запекание. Это позволяет сохранить максимальную питательную ценность продуктов.

В меню также вошли фриттата, ризотто, блины со слабосоленым лососем, сырники и фруктовые салаты. Эти новшества направлены на то, чтобы изменить представление пациентов о больничной еде, делая её не только полезной, но и вкусной.

Сервировка блюд также изменилась. Вместо устаревшей посуды используется современная ударопрочная посуда и столовые приборы из нержавеющей стали. Это обеспечивает и эстетическую привлекательность, и безопасность в использовании. Медицинские учреждения могут выбирать наиболее удобный способ подачи — от классической сервировки на подносах до индивидуальных порций в одноразовых контейнерах и таблет-питания.

Анастасия Ракова подчеркнула, что питание играет важную роль в лечебном процессе и влияет на общее самочувствие и мотивацию пациентов. Обновление меню и подхода к питанию — часть комплексной программы по улучшению качества медицинских услуг в столице, которая включает модернизацию инфраструктуры и внедрение новых стандартов оказания помощи.