Путин рассказал о попытках Киева бить по российской столице

Украинские власти неоднократно пытались нанести удары по объектам в Москве и Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

«Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Эти попытки продолжаются», — сказал Путин.

Помимо того, Путин рассказал, что в ответ на атаки западным оружием по территории России наши войска только за сегодня отправили по киевскому режиму 90 ракет и 100 беспилотников. В результате этого было поражено 17 военных целей.