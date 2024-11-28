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28 ноября, 11:29

Путин рассказал о попытках Киева бить по российской столице

Путин: Киевский режим не раз пытался атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Украинские власти неоднократно пытались нанести удары по объектам в Москве и Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

«Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Эти попытки продолжаются», — сказал Путин.

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Помимо того, Путин рассказал, что в ответ на атаки западным оружием по территории России наши войска только за сегодня отправили по киевскому режиму 90 ракет и 100 беспилотников. В результате этого было поражено 17 военных целей.

Николай Рюмин
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