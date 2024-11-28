Патриарх Кирилл не оценил идею сократить сроки образования в школах и университетах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность предложением сократить сроки школьного и высшего образования. Своей позицией он поделился в своём выступлении на Всемирном русском народном соборе, который проходит в Москве 27-28 ноября.

Патриарх отметил, что идея о сокращении сроков обучения прозвучала на высоком уровне. Ранее данную мысль озвучил помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он заявил, что 11-летнее школьное образование является «непозволительной роскошью». По его мнению, молодые люди должны раньше выходить на рынок труда. В прошлое, по мнению помощника президента, должно уйти и 5–6-летнее вузовское образование.

Патриарх Кирилл подчеркнул важность глубоких знаний и нравственного воспитания. Их невозможно обеспечить в рамках сокращённых образовательных программ. «Именно поэтому мы с осторожностью относимся к предложениям ограничить среднее образование восемью классами, а высшее — тремя годами обучения», — высказался глава Русской православной церкви.

Патриарх не впервые высказывается на тему образования. Ранее он выпустил книгу «Церковь и школа: Образование + Воспитание = Личность». В ней автор подчёркивает, что задача Церкви и светской педагогики — воспитать не только знающего, но и нравственно зрелого человека. Он считает, что образование должно сочетать в себе как познавательные, так и воспитательные функции. Патриарх предупреждает, что школа без идеи и системы ценностей может привести к появлению «опустошённых людей», которыми легко манипулировать.