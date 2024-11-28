Украинские банкиры подсчитали сроки восстановления страны

На данный момент банковская система Украины не обладает достаточным количеством ресурсов для восстановления страны после боевых действий. Согласно оценке Всемирного банка для осуществления задуманного потребуется 486 миллиардов долларов. В то же время совокупность банковских активов страны на данный момент равна всего 85 млрд долларов. Об этом сообщил глава правления украинского «Райффайзенбанка» Александр Писарук.

По его словам, активы банковской системы Украины являются одними из самых незначительных в мире и составляют примерно 60% от ВВП, а кредитный портфель страны — 15%. Гипотетически, если военный конфликт удастся урегулировать и заключить мирный договор с Россией, масштабные восстановительные работы удастся начать либо уже в 2025 году, либо в 2026-2027 годах.

«Единственный возможный путь для Украины найти столь большие финансовые ресурсы — привлечь кредиторов, инвесторов и доноров из многих стран. Прямые иностранные инвестиции в сочетании с кредитами из разных источников станут основой финансирования восстановления Украины», — заявил глава «Райффайзенбанка» Украины украинским СМИ.

Он добавил, что Украине остаётся надеяться на помощь различных международных финансовых организаций, в том числе Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других.