В Подмосковье локализовали мощный пожар в мебельном центре

Сегодня в подмосковном Подольске (микрорайон Климовск) загорелось производственное здание на 4 200 квадратах. Пожар возник в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Сотрудники МЧС России локализовали пожар. Для этого к месту возгорания был направлен пожарный поезд.

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в мебельном центре в Подольске. Видео © Telegram / МЧС России

«С огнём борются 120 специалистов и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — сообщили в телеграм-канале ведомства.