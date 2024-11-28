В Подмосковье локализовали мощный пожар в мебельном центре
МЧС: В Климовске локализовали пожар на 4200 квадратах в производственном здании
Сегодня в подмосковном Подольске (микрорайон Климовск) загорелось производственное здание на 4 200 квадратах. Пожар возник в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Сотрудники МЧС России локализовали пожар. Для этого к месту возгорания был направлен пожарный поезд.
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в мебельном центре в Подольске. Видео © Telegram / МЧС России
«С огнём борются 120 специалистов и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — сообщили в телеграм-канале ведомства.
Ранее Life.ru рассказал, что в Псковской области в деревне Демешкино произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Им было 3 года и 16 лет.
Telegram / МЧС России