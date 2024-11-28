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28 ноября, 12:18

В Подмосковье локализовали мощный пожар в мебельном центре

МЧС: В Климовске локализовали пожар на 4200 квадратах в производственном здании

Сегодня в подмосковном Подольске (микрорайон Климовск) загорелось производственное здание на 4 200 квадратах. Пожар возник в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Сотрудники МЧС России локализовали пожар. Для этого к месту возгорания был направлен пожарный поезд.

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в мебельном центре в Подольске. Видео © Telegram / МЧС России

«С огнём борются 120 специалистов и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Псковской области в деревне Демешкино произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Им было 3 года и 16 лет.

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Telegram / МЧС России

Алена Пенчугина
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