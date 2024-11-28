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28 ноября, 12:56

Опрос: 59% россиян покупают товары по акции

Большинство россиян предпочитают покупать в магазинах те товары, которые участвую в акциях. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует kp.ru. По данным издания, 59% участников опроса не обращают внимание на бренды и могут проигнорировать даже качество продукта по акции.

«Я обычно беру по акции всё. Проверяю, конечно, срок годности, но со скидкой и хорошие товары продают», — рассказал участник исследования.

В то же время 39% респондентов отдают предпочтение знакомым брендам и товарам, даже если за них придётся переплатить. Они уверены, что качество важнее цены. А ещё некоторые россияне признались, что специально ждут скидок на любимые продукты.

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Ранее россиян предупредили об уловках продавцов под Новый год. Экономист подчеркнул, что в магазинах необходимо ориентироваться только на ту стоимость товара, которая указана на ценнике. Попытки повысить цену на кассе и всякие объявления о необходимости уточнять информацию незаконны, отметил эксперт.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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