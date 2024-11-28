Опрос: 59% россиян покупают товары по акции
Большинство россиян предпочитают покупать в магазинах те товары, которые участвую в акциях. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует kp.ru. По данным издания, 59% участников опроса не обращают внимание на бренды и могут проигнорировать даже качество продукта по акции.
«Я обычно беру по акции всё. Проверяю, конечно, срок годности, но со скидкой и хорошие товары продают», — рассказал участник исследования.
В то же время 39% респондентов отдают предпочтение знакомым брендам и товарам, даже если за них придётся переплатить. Они уверены, что качество важнее цены. А ещё некоторые россияне признались, что специально ждут скидок на любимые продукты.
Ранее россиян предупредили об уловках продавцов под Новый год. Экономист подчеркнул, что в магазинах необходимо ориентироваться только на ту стоимость товара, которая указана на ценнике. Попытки повысить цену на кассе и всякие объявления о необходимости уточнять информацию незаконны, отметил эксперт.
Life.ru