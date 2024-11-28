В США в старой коробке из-под обуви нашли редкую монету XVIII века

В штате Род-Айленд, США, семья неожиданно обнаружила редчайший доллар 1795 года выпуска, который более 200 лет хранился в коробке из-под обуви среди других безделушек. Об этом сообщает West Alabama Watchman. Эта монета, известная как «Доллар распущенные волосы», стала первой, выпущенной федеральным правительством США, и была создана по образцу популярных в XVIII веке испанских песо.

Монеты чеканились вручную из меди и серебра, что придавало им уникальность, так как эта техника больше не использовалась. На их лицевой стороне изображена древнеримская богиня Либертас (Свобода) с распущенными волосами. Доллары этого типа выпускались только в 1794–1795 годах, после чего их дизайн был изменён. На сегодняшний день коллекционерам известно не более 100 подобных экземпляров.

Интересно, что найденная монета передавалась в семье из Род-Айленда по наследству на протяжении семи поколений. Несмотря на свою историческую ценность, она оставалась незамеченной и хранилась среди других памятных вещей.

Специалисты, оценившие находку, утверждают, что она сохранилась в отличном состоянии, что указывает на бережное хранение с конца XVIII или начала XIX века. Оценочная стоимость монеты составляет не менее 100 тысяч долларов. Монета будет выставлена на аукцион в штате Калифорния 15 декабря. Ожидается, что её уникальное состояние и историческая значимость вызовут большой интерес среди коллекционеров.

Это не первый случай, когда редкие американские монеты XVIII века обнаруживаются в неожиданных местах. Например, в Великобритании недавно был продан континентальный доллар, найденный в банке из-под конфет, который также вызвал ажиотаж на аукционе. Таким образом, находка из Род-Айленда напоминает о том, что среди повседневных вещей могут скрываться настоящие исторические сокровища.