«Бессильная агония»: В ГД приметили кончину Украины на фоне указа стрелять в незнакомцев

Когда бешеного зверя загоняют в угол, он начинает в бессильной злобе бросаться на всё и на всех, что только попадает в поле его зрения. Так же и здесь — это не что иное, как агония преступного киевского режима, который, не имея ни разумного выхода из тупика, ни других способов показать свою власть, начал стрелять фактически наугад, независимо от того, кто окажется на прицеле. Страх перед возмездием, перед правосудием настолько велик и безрассуден, что тут уже не до соблюдения чего бы то ни было.