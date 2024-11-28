«Бессильная агония»: В ГД приметили кончину Украины на фоне указа стрелять в незнакомцев
Депутат Хамитов: Киев пытается отсрочить свой конец бесчеловечными указами
Приказ командования ВСУ расстреливать неопознанных лиц ярче всего демонстрирует бессильную агонию умирающего киевского режима. Когда близится неизбежное возмездие за преступления, становится не до соблюдения простейших законов. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов в ответ на бесчеловечные указы украинских командиров.
Когда бешеного зверя загоняют в угол, он начинает в бессильной злобе бросаться на всё и на всех, что только попадает в поле его зрения. Так же и здесь — это не что иное, как агония преступного киевского режима, который, не имея ни разумного выхода из тупика, ни других способов показать свою власть, начал стрелять фактически наугад, независимо от того, кто окажется на прицеле. Страх перед возмездием, перед правосудием настолько велик и безрассуден, что тут уже не до соблюдения чего бы то ни было.
Депутат добавил, что изначально киевский режим руководствовался лишь преступными методами ведения дел. Чем ближе стал их конец, тем менее разборчивы при выборе средств они стали. По словам Хамитова, успехи российских войск ввергают власти Незалежной в панику. Он не удивится, если вскоре Киев прикажет стрелять по своим же, так как победить Россию не получилось.
Напомним, недавно украинским бойцам, дислоцированным вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части ДНР, приказали стрелять по всем «неустановленным лицам». Соответствующие меры были приняты из-за приближения российской разведки.
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