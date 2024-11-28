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28 ноября, 17:56

Гадания, любовь к животным и скроллинг ленты: В РПЦ развеяли три мифа о Рождественском посте

Иерей Постернак: В Рождественский пост можно ограничить использование гаджетов

28 ноября у православных начался Рождественский пост, который продлится ровно 40 дней. Обложка © Life.ru

28 ноября у православных начался Рождественский пост, который продлится ровно 40 дней. Обложка © Life.ru

Сегодня, 28 ноября, у православных начался Рождественский пост, который продлится ровно 40 дней. Многие верующие считают, что в этот период нужно гадать, а вот сидеть в соцсетях и обнимать домашних питомцев, напротив, нельзя. Верить ли в эти мифы, Life.ru объяснил декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак.

По его словам, традиция гадать в пост связана с народными преданиями, определёнными предрассудками, можно сказать, суевериями, которые к церковной традиции никакого отношения не имеют. Поэтому иерей гадать в Рождественский пост не советует.

«Ещё один миф связан с социальными сетями. Листать ленту и сидеть в гаджетах — это современная традиция, которую люди прежних поколений не знали. Если человек сильно зависит от гаджетов, это, наверное, не очень хорошо. Если кто-то хочет потрудиться и ограничить себя в чтении такой информации, это было бы неплохо, но никаких церковных предписаний на этот счёт не существует», заявил Постернак.

Также Церковь не предписывает особых ограничений во время поста хозяевам домашних животных. Каждый человек может сам решить, сколько времени проводить со своим любимцем. Впрочем, чрезмерную страсть к питомцу можно и поубавить.

«Чрезмерное выражение чувств не бывает полезным. Любовь к животным не должна быть излишне страстной и чувственной. Самое главное, она не должна затмевать любовь к ближнему. Я думаю, это главный принцип, которым надо руководствоваться», сказал Постернак.

28 ноября у верующих Гурьев день и первый день Рождественского поста
28 ноября у верующих Гурьев день и первый день Рождественского поста

Ранее Life.ru рассказывал, как подготовиться к Рождественскому посту. Переход не должен быть резким, чтобы организм не испытывал стресс. Снижать количество жирной пищи, сладкого и мучного следует постепенно.

Екатерина Хмелева
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