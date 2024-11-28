Гадания, любовь к животным и скроллинг ленты: В РПЦ развеяли три мифа о Рождественском посте
Иерей Постернак: В Рождественский пост можно ограничить использование гаджетов
28 ноября у православных начался Рождественский пост, который продлится ровно 40 дней. Обложка © Life.ru
Сегодня, 28 ноября, у православных начался Рождественский пост, который продлится ровно 40 дней. Многие верующие считают, что в этот период нужно гадать, а вот сидеть в соцсетях и обнимать домашних питомцев, напротив, нельзя. Верить ли в эти мифы, Life.ru объяснил декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак.
По его словам, традиция гадать в пост связана с народными преданиями, определёнными предрассудками, можно сказать, суевериями, которые к церковной традиции никакого отношения не имеют. Поэтому иерей гадать в Рождественский пост не советует.
«Ещё один миф связан с социальными сетями. Листать ленту и сидеть в гаджетах — это современная традиция, которую люди прежних поколений не знали. Если человек сильно зависит от гаджетов, это, наверное, не очень хорошо. Если кто-то хочет потрудиться и ограничить себя в чтении такой информации, это было бы неплохо, но никаких церковных предписаний на этот счёт не существует», — заявил Постернак.
Также Церковь не предписывает особых ограничений во время поста хозяевам домашних животных. Каждый человек может сам решить, сколько времени проводить со своим любимцем. Впрочем, чрезмерную страсть к питомцу можно и поубавить.
«Чрезмерное выражение чувств не бывает полезным. Любовь к животным не должна быть излишне страстной и чувственной. Самое главное, она не должна затмевать любовь к ближнему. Я думаю, это главный принцип, которым надо руководствоваться», — сказал Постернак.
Ранее Life.ru рассказывал, как подготовиться к Рождественскому посту. Переход не должен быть резким, чтобы организм не испытывал стресс. Снижать количество жирной пищи, сладкого и мучного следует постепенно.