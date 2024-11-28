Золотой сезон Red Apple: Подведены итоги Дня контента и креатива на НРФ’8

Завершился четырёхдневный марафон индустрии — НРФ’8. 14 ноября в рамках Национального рекламного форума прошла масштабная образовательная программа, в том числе День контента и креатива Red Apple, а также торжественная церемония награждения победителей фестиваля.

В 2024 году День контента и креатива собрал 2 тысячи гостей в офлайн-формате и более 30 тысяч зрителей онлайн-трансляции. Рекордные цифры показали и итоги фестиваля Red Apple: 865 поданных на конкурс работ и 17 золотых наград в категории Creative, где в прошлом сезоне было лишь одно золото.

День контента и креатива открыла стратегическая сессия «Креатив нового поколения: ИИ, контент и зумеры» с участием иностранных жюри Red Apple. Эксперты обсудили роль агентств в современной модели креативного бизнеса и их адаптацию к международной системе. На сессии также поделились способами привлечения молодого поколения в индустрию и честно поделились факторами, которые отталкивают зумеров от работы в рекламе. Сегодня, когда многие бренды локализуют свои компании, креатив становится гораздо более близким и понятным для российского потребителя, и в то же время демонстрирует впечатляющую способность генерировать глобальные идеи, сохраняя аутентичность.

На совместной сессии BBDO и RoRe «Креатив. Без альтернатив» обсудили, когда и наступят ли вообще «тёмные времена» для креатива. Представители холдингов поделились своими взглядом на то, почему креативные кампании эффективнее растят бизнес-показатели, как влияет на креатив перекос в сторону краткосрочного планирования и «эпоха контента», а также обсудили, вернётся ли брендбилдинг на первый план коммуникационной истории и что на эту тему «говорят» исследования и статистика.

«Креатив — это и есть реклама. Всё остальное — околорекламные процессы». Для того, чтобы сделать прорыв, необходимо использовать все современные инструменты, аналитику, ИИ и т.п. Но это делают почти все и это не создает заметную разницу. Мультипликатором роста и способом выбиться из клаттера является именно креатив, изобретательность во всём и способность построить позитивный опыт потребителя на каждом этапе взаимодействия с продуктом», — поделился президент группы компаний «Родная Речь» Сергей Коптев.

Генеральный директор BBDO, сопредседатель комитета креативных агентств АКАР Игорь Кирикчи поделился, что удалось статистически доказать, что креатив повышает эффективность маркетинговых инвестиций. На форуме рассказали, как именно это достигается, за счёт каких механизмов. По мнению Кирикчи, в условиях беспрецедентного контентного клаттера роль креатива только повышается.

В центре внимания участников образовательной программы были и другие темы — Red Apple затронул все грани креатива на 22 сессиях. Эксперты погрузились в мир медиа и обсудили развитие медиапроектов, не оставили без внимания главного героя современной индустрии — ИИ, поговорили о дизайне и брендинге, клиентско-агентском партнёрстве, диджитале, гейминге, видеопродакшене и, конечно, порассуждали о перспективах молодых талантов в рекламной индустрии.

Торжественную часть Дня контента и креатива завершила церемония награждения победителей Red Apple. Сезон стал по-настоящему рекордным: 200 участников, что больше прошлого года, и 80 членов жюри из 35 стран. Иностранные члены жюри Red Apple считают, что их опыт был поистине ценным и превзошёл все ожидания. Фестиваль стал уникальной площадкой для экспертов индустрии, предоставив им возможность обменяться мнениями и вести глубокую дискуссию о быстро меняющейся рекламной отрасли.

На церемонии также объявили имена обладателей наград в четырёх конкурсных блоках фестиваля: Creative, Marketing, Media и Young Creators. В этом году участники получили 30 золотых, 62 серебряных и 88 бронзовых наград. Триумф лучших в индустрии пришли разделить более 1000 гостей. Известно, что новый сезон фестиваля будет запущен уже весной 2025 года.

«Подобные мероприятия важны не только для признания талантов или установления новых стандартов, но и для наведения мостов. Они напоминают нам, что голоса местных жителей могут иметь глобальный резонанс и что настоящие инновации появляются тогда, когда мы принимаем разнообразие идей», — поделились Ciro Ribeiro Rocha, Founder & CEO, Enredo Brand Innovation, Бразилия.