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28 ноября, 13:29

Путин: Россия надеется на развитие отношений с Афганистаном

Россия рассчитывает на развитие отношений с Афганистаном и его нынешним руководством, отмечая стабилизацию ситуации в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

«В Афганистане происходят сложные процессы. Мы надеемся на возможность выстраивания отношений с этой страной. Нельзя не отметить, что ситуация там начинает стабилизироваться. У нас есть контакты с действующим руководством Афганистана, и мы намерены их развивать», — сказал Путин.

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Ранее афганский новостной интернет-портал Alemarah сообщил, что на встрече с делегацией Афганистана секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу объявил о намерениях исключить движение «Талибан»* из «чёрного списка» организаций.

* Под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Life.ru

Марина Фещенко
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