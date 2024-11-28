Путин: Россия надеется на развитие отношений с Афганистаном

Россия рассчитывает на развитие отношений с Афганистаном и его нынешним руководством, отмечая стабилизацию ситуации в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

«В Афганистане происходят сложные процессы. Мы надеемся на возможность выстраивания отношений с этой страной. Нельзя не отметить, что ситуация там начинает стабилизироваться. У нас есть контакты с действующим руководством Афганистана, и мы намерены их развивать», — сказал Путин.