В Германии наблюдается угроза для автомобильной отрасли — на парковках логистической компании CAT в Эссене скопились около шести тысяч новых автомобилей, в том числе моделей Volkswagen и Audi. Этот кризис связан с резким падением спроса на транспортные средства, вызванным высокими ценами и проблемами с инфраструктурой для электромобилей. Об этом пишет Bild.

Сотрудники компании отмечают, что машины стоят на парковке уже полгода, а некоторые даже больше года. Один из работников, проработавший на этом месте десять лет, подчёркивает, что таких случаев он ещё не видел: «Автомобили только привозят, но почти никто на них не уезжает».

Аналитики выделяют несколько причин этого кризиса. Основной из них является высокая стоимость автомобилей, в том числе электрокаров, которая отпугивает потенциальных покупателей. Вдобавок, отмена государственных субсидий на покупку электрических моделей также негативно повлияла на рынок. По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, за первые десять месяцев текущего года было зарегистрировано 168 610 автомобилей марки Audi, что на 17,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также важно учитывать рост конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, которые предлагают более доступные автомобили, что делает немецкие марки менее привлекательными для покупателей. В условиях экономической нестабильности это ещё больше усугубляет положение местных производителей.

Для автопроизводителей, таких как Volkswagen и Audi, этот кризис стал поводом для принятия жёстких мер. Они сокращают рабочие места и закрывают заводы, чтобы уменьшить финансовые потери. В ответ на эти меры рабочие устраивают забастовки, требуя защиты своих прав и условий труда.

Ситуация также затрудняет работу логистических компаний, включая CAT, которая, несмотря на увеличение доходов от аренды парковочных мест, сталкивается с нестабильностью на рынке. В долгосрочной перспективе эта ситуация может привести к серьёзным последствиям для всей автомобильной отрасли Германии, вынуждая её адаптироваться к новым реалиям.