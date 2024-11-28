Смертельно больному поклоннику Borderlands дали протестировать новую часть

В октябре 37-летний Калеб МакЭлпайн, большой фанат серии игр Borderlands, обратился к разработчикам из Gearbox Software с необычной просьбой: он хотел получить шанс поиграть в Borderlands 4 до её официального релиза. Мужчине недавно поставили тяжёлый диагноз — рак четвёртой стадии, из-за которого Калеб опасался, что может не дождаться выхода новой части. Об этом мужчина рассказал на форуме Reddit.

По словам врачей, ситуация мужчина крайне сложная: даже при успешном прохождении курса химиотерапии ожидаемая продолжительность жизни составит не более двух лет. В случае отказа от лечения этот срок сокращается до 7–12 месяцев.

Gearbox не остались равнодушными и откликнулись на просьбу. 20 ноября они организовали для Калеба и его друга поездку в Фриско, штат Техас в офис компании, обеспечив перелёт первым классом. В рамках визита гости получили экскурсию по студии, познакомились с её сотрудниками, включая генерального директора Рэнди Питчфорда, и стали первыми, кто протестировал рабочую версию Borderlands 4. Несмотря на то, что Калеб не раскрыл деталей игры, он назвал её «потрясающей».

Кроме того, Gearbox устроили для Калеба дополнительный сюрприз и пригласили в штаб-квартиру футбольного клуба Dallas Cowboys. Мужчина выразил глубокую благодарность команде разработчиков и всем, кто откликнулся на его историю. «Я не уверен, увижу ли релиз игры, но хочу сказать спасибо за вашу заботу, любовь и за то, что сделали это возможным. Это был невероятный опыт», — поделился Калеб.

Напомним, Borderlands 4 была официально анонсирована в августе и выйдет в 2025 году для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В тизере игры был показан новый персонаж, который, как ожидается, станет более грозным антагонистом, чем полюбившийся фанатами злодей из второй части.