«Орешник» (ракета)
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28 ноября, 14:04

Путин назвал испытания «Орешника» попыткой поиграть между дальностью и мощью

Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания ракетного комплекса «Орешник» были направлены в первую очередь на проверку взаимосвязанных характеристик, таких как дальность полёта и мощь боевой части. Об этом российский лидер рассказал журналистам в Астане после заседания ОДКБ.

«Было там взрывчатое вещество или нет? Повторю, для этого он и испытывается, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно. Здесь секрета большого нет, специалисты сразу поймут, о чём я говорю», — поделился Путин.

Глава государства также уточнил, что совершенствование предполагает некую игру между дальностью и боевой частью. Чем больше дальность, тем меньше боевая часть, и наоборот.

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Ранее Путин раскрыл неожиданное преимущество «Орешника» в отношении экологии. По его словам, несколько одновременно запущенных баллистических ракет «Орешник» могут быть сравнимы с ядерным ударом, но не несут вреда для окружающей среды.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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