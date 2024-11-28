Путин назвал испытания «Орешника» попыткой поиграть между дальностью и мощью
Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания ракетного комплекса «Орешник» были направлены в первую очередь на проверку взаимосвязанных характеристик, таких как дальность полёта и мощь боевой части. Об этом российский лидер рассказал журналистам в Астане после заседания ОДКБ.
«Было там взрывчатое вещество или нет? Повторю, для этого он и испытывается, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно. Здесь секрета большого нет, специалисты сразу поймут, о чём я говорю», — поделился Путин.
Глава государства также уточнил, что совершенствование предполагает некую игру между дальностью и боевой частью. Чем больше дальность, тем меньше боевая часть, и наоборот.
Ранее Путин раскрыл неожиданное преимущество «Орешника» в отношении экологии. По его словам, несколько одновременно запущенных баллистических ракет «Орешник» могут быть сравнимы с ядерным ударом, но не несут вреда для окружающей среды.
Life.ru