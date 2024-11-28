Звезда боевиков Дольф Лундгрен победил рак после девятилетней борьбы

67-летний Дольф Лундгрен, известный по ролям в фильмах «Рокки 4» и «Неудержимые», поделился радостной новостью: он победил рак после девятилетней борьбы. Актёр рассказал об этом в своих социальных сетях, опубликовав видео из больничной палаты, где ему провели финальную процедуру по удалению опухоли.

Лундгрен впервые столкнулся с диагнозом рака в 2015 году, когда у него обнаружили опухоль в почке. Позже раковые клетки были найдены в лёгких и желудке. Врачи прогнозировали актёру не более двух-трех лет жизни, однако он не сдался и продолжил бороться с болезнью.

В 2020 году состояние Лундгрена ухудшилось, и после МРТ выяснилось, что рак затронул также печень. Несмотря на тяжёлые прогнозы актёр продолжал сниматься в кино и жить полноценной жизнью. Последней процедурой, которую прошёл Лундгрен, стала абляция лёгких — малоинвазивная методика, при которой раковые клетки уничтожаются с помощью радиочастотных волн. «Поскольку в моём теле больше нет раковых клеток, я полагаю, что у меня не будет рака, поэтому я с нетерпением жду этой процедуры», — заявил актёр.

Лундгрен признался, что болезнь изменила его отношение к жизни, научила ценить каждый момент и жить в настоящем. Он выразил благодарность поклонникам за поддержку и подчеркнул, что их внимание и забота помогли ему в трудные времена. Актёр также отметил, что возможной причиной развития рака могли стать стероиды, которые он принимал в 80-х и 90-х годах, однако доказательств этому найдено не было.

История Дольфа Лундгрена — это пример стойкости и надежды. Несмотря на все трудности, он сумел победить болезнь и продолжает радовать поклонников своим творчеством. Теперь, когда опухолей больше нет, Лундгрен смотрит в будущее с оптимизмом и уверенностью.