Шакира разыгрывает среди фанатов авто, купленное после разрыва с Жераром Пике

Колумбийская певица Шакира решила избавиться от фиолетового Lamborghini Urus 2022 года выпуска, который она купила после расставания с бывшим мужем Жераром Пике. Певица запустила в соцсетях конкурс среди своих подписчиков, в котором можно выиграть этот роскошный автомобиль.

Шакира и бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике были вместе около 12 лет, они начали свои отношения после съёмок клипа на песню Waka Waka (This Time for Africa), которая стала официальным гимном Чемпионата мира по футболу 2010 года. Несмотря на продолжительный роман, пара так и не заключила официальный брак.

Летом 2022 года они сообщили о своём расставании. По слухам, инициатором разрыва стала Шакира из-за измен партнёра. Певица признавалась, что тяжело переживала расставание, но благодаря музыке и поддержке близких смогла справиться с душевными ранами. «В течение многих месяцев после разрыва я молчала, пытаясь пережить горе. Я не могла начать скорбеть, пока не начала писать музыку. Это стало моим способом исцеления», — призналась она. У бывших возлюбленных двое общих сыновей — Милан и Саша, которых они воспитывают вместе.

Автомобиль, который Шакира разыгрывает, был подарком самой себе в период развода и напоминает о непростых временах. «Эта машина была подарком самой себе, когда я начала свою одинокую жизнь, но я поняла, что на самом деле важно человеческое общение», — написала певица в своем блоге.

Чтобы принять участие в конкурсе, подписчикам необходимо записать видео с танцем под песню Шакиры Soltera и загрузить его в соцсети. Певица выберет пять финалистов, а затем поклонники проголосуют за победителя. В розыгрыш продлится до 29 ноября. Победителя объявят в прямом эфире программы «Проснись Америка» 6 декабря. Шакира уточнила, что конкурс не является рекламой, и участие могут принять только совершеннолетние подписчики.