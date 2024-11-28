Президент «Урала» отреагировал на сообщения о борьбе с раком

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов оказался в центре внимания из-за слухов о его здоровье. Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что у Иванова диагностирован рак. Он также поделился информацией о том, что Григорий Викторович проходит лечение в Германии.

Президент «Урала» прокомментировал слухи в интервью «Матч ТВ». Иванов не подтвердил информацию о заболевании и заявил, что его состояние не вызывает серьёзных опасений. «Есть некоторые проблемы, но сказать, что я с ними не справлюсь… Я думаю, что справлюсь», — ответил журналистам Иванов. Президент футбольного клуба также отметил, что не знает, откуда журналист берёт информацию.

В последнее время клуб «Урал» сталкивается с финансовыми трудностями. По сообщению Карпова, акционеры сократили бюджет клуба сначала на 40, а потом ещё на 20%. Он также не исключает вероятности снятия Григория Иванова с поста президента. Это может случиться, если команда не вернётся в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона.

На данный момент «Урал» занимает третье место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой лиги. По итогам 20 туров клуб набрал 36 очков. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Шатова команда демонстрирует стабильные результаты, что даёт надежду на возвращение в РПЛ.

Григорий Иванов занимает пост президента «Урала» с 2003 года. Он является важной фигурой как в истории клуба, так и в развитии футбола. Несмотря на слухи, Григорий Викторович уверен в своём выздоровлении и продолжении работы на благо клуба.