Американец отсудил рекордные $412 млн за ненужные уколы в пенис

Суд присяжных в штате Нью-Мексико присудил 66-летнему мужчине компенсацию в размере 412 миллионов долларов после того, как клиника мужского здоровья NuMale поставила ему неверный диагноз и провела ненужное лечение, приведшее к импотенции. Это решение стало рекордным по сумме выплат и штрафов в истории дел о врачебной халатности в США, сообщает ABC News.

В 2017 году мужчина обратился в NuMale с жалобами на усталость и потерю веса, надеясь на заместительную терапию тестостероном. Однако врачи ошибочно диагностировали у него эректильную дисфункцию и предложили курс лечения стоимостью 5 тысяч долларов, включающий имплантацию тестостероновых гранул и инъекции в половой орган. Пациенту рекомендовали делать уколы самостоятельно, но лечение не дало результата. Однако врачи рекомендовали продолжить курс. После этого мужчине потребовалась срочная операция из-за постоянной эрекции. Результатом вмешательства стала импотенция.

Адвокаты истца заявили, что их клиент стал жертвой мошеннической схемы, разработанной клиникой для извлечения прибыли с пожилых пациентов. Они также отметили, что врачи запугивали пациентов, уверяя, что отказ от лечения приведёт к необратимым последствиям для здоровья.

Суд присяжных постановил, что действия врачей нанесли значительный ущерб пациенту, который теперь страдает от импотенции, необратимого фиброза и не может мочиться стоя. В своём решении они подчеркнули, что медицинские учреждения не могут ставить прибыль выше благополучия пациентов.

Президент NuMale Брэд Палубицки отказался комментировать детали дела, отметив лишь, что клиника стремится поддерживать высокие стандарты безопасности и соответствия.